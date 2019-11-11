Билл Браудер о российском вмешательстве в дела Британии
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Билл Браудер: "Лондон купается в грязных российских деньгах"

Британская газета Sunday Times назвала имена девяти российских бизнесменов, которых называют спонсорами Консервативной партии. Газета ссылается на доклад комитета по разведке и безопасности британского парламента.

Доклад основан на показаниях нескольких человек. Один из них - Билл Браудер - глава фонда Сергея Магнитского. В России Браудер дважды заочно осужден за уклонение от налогов и финансовые махинации.

Мы спросили у Билла Браудера, за какие услуги британские политики могли получать деньги россиян.

  • 11 ноября 2019
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