Роботы делают сальто назад. Лаборатория в США показала "мини-гепардов"
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Роботы делают сальто назад. Лаборатория в США показала своих "мини-гепардов"

В Массачусетском технологическом институте продемонстрировали возможности новых четвероногих роботов. В будущем они будут помогать спасателям в зонах стихийных бедствий.

Роботов назвали "мини-гепардами".

Они могут развивать скорость до 8 километров в час.

  • 12 ноября 2019
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