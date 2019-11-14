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Дело "Сети": почему голодают в СИЗО левые активисты?
На этой неделе объявили голодовку еще несколько фигурантов дела сообщества "Сеть", которое в России признано террористической организацией и запрещено.
Одиннадцать человека из Петербурга и Пензы задержали в конце 2017 и начале 2018 года.
По версии ФСБ, они готовили теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Многие из задержанных признали свою вину, но потом рассказали, что их пытали.
Русская служба Би-би-си отправила запрос в ФСБ, но письмо так и осталось без ответа.
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14 ноября 2019
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