Трамп и Украина. Как живет село возле газовых "вышек Байдена"
Пока Конгресс США слушает новых свидетелей в деле о давлении Дональда Трампа на власти Украины, жители украинского села Павлюковка думают, чем отапливать дома зимой. В их селе работают газовые вышки компании "Бурисма", которую часто упоминают в связи с возможным импичментом президента США.
В 2014-2019 годах в совет директоров "Бурисмы" входил Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, потенциального оппонента Трампа на следующих президентских выборах. Во времена президента Порошенко украинские власти расследовали дело о коррупции в этой компании, но позже закрыли его. Как утверждают свидетели, Дональд Трамп добивался от Владимира Зеленского возобновления этого дела с тем, чтобы запятнать репутацию обоих Байденов.
Но людей, которые живут возле газовых вышек "Бурисмы", волнуют не страсти на вашингтонских холмах, а проблемы с питьевой водой и отсутствием газа в их домах.
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13 ноября 2019