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Будет ли новая война в секторе Газа? | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 12 ноября:
- Израиль и сектор Газа обмениваются ракетными ударами
- Лукашенко в Вене о геополитике, смертной казни и правах человека
- Глава МИД Украины - о возможности встрече Путина и Зеленского
- Хилари Клинтон о том, каким она была бы президентом
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12 ноября 2019
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