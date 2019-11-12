Будет ли новая война в секторе Газа? | ТВ новости
Media playback is unsupported on your device
Видео

Будет ли новая война в секторе Газа? | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 12 ноября:

  • Израиль и сектор Газа обмениваются ракетными ударами
  • Лукашенко в Вене о геополитике, смертной казни и правах человека
  • Глава МИД Украины - о возможности встрече Путина и Зеленского
  • Хилари Клинтон о том, каким она была бы президентом
  • 12 ноября 2019
Go to next video: "Ущемленное больное эго": бывшие студенты и коллеги об Олеге Соколове