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Станет ли Россия страной иностранных агентов? | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 13 ноября:
- Комитет Госдумы рекомендует поправки к закону об иностранных агентах.
- Наводнение в Венеции - помеха туристам?
- Зачем США российский хакер Алексей Бурков
- Будут ли продавать украинскую землю?
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13 ноября 2019
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