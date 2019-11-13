Станет ли Россия страной иностранных агентов? | ТВ-новости
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Станет ли Россия страной иностранных агентов? | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 13 ноября:

  • Комитет Госдумы рекомендует поправки к закону об иностранных агентах.
  • Наводнение в Венеции - помеха туристам?
  • Зачем США российский хакер Алексей Бурков
  • Будут ли продавать украинскую землю?
  • 13 ноября 2019
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