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Известный петербургский историк Олег Соколов признался в том, что застрелил свою девушку и бывшую студентку Анастасию Ещенко, а потом попытался избавиться от трупа. Корреспондент Би-би-си Илья Барабанов только что вернулся из Петербурга и рассказывает шокирующие подробности преступления, а также вместе с Ниной Назаровой разбирается, сыграли ли какую-то роль в этой трагедии вольные нравы российской академической среды.

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