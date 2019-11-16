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Подкаст "Что это было". Повлияет ли убийство Анастасии Ещенко на романы в академической среде?
Известный петербургский историк Олег Соколов признался в том, что застрелил свою девушку и бывшую студентку Анастасию Ещенко, а потом попытался избавиться от трупа. Корреспондент Би-би-си Илья Барабанов только что вернулся из Петербурга и рассказывает шокирующие подробности преступления, а также вместе с Ниной Назаровой разбирается, сыграли ли какую-то роль в этой трагедии вольные нравы российской академической среды.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
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16 ноября 2019
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