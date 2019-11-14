Ремонт в соборе Парижской Богоматери. Эксклюзивные кадры
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Ремонт в Нотр-Даме. Эксклюзивные кадры

Так выглядит собор Парижской Богоматери сейчас. После пожара в апреле 2019 года строители укрепляют стены и свод сооружения. Следующий этап - полная реконструкция здания.

На видео, которое станет частью документального фильма телеканала France 3, видно масштаб повреждений внутри храма.

А так выглядело здание сразу после пожара.

  • 14 ноября 2019
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