Как делают дипфейки: 5 шагов

Трамп и Украина. Как живет село возле газовых "вышек Байдена"

Пока Конгресс США слушает новых свидетелей в деле о давлении Дональда Трампа на власти Украины, жители украинского села Павлюковка думают, чем отапливать дома зимой. В их селе работают газовые вышки компании "Бурисма", которую часто упоминают в связи с возможным импичментом президента США.