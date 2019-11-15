Как делают дипфейки: 5 шагов
Media playback is unsupported on your device
Видео

Как делают дипфейки: 5 шагов

Ярые политические противники Борис Джонсон и Джереми Корбин поддерживают друга.

Выглядит очень убедительно, но это фейк. Дипфейков все больше. Это необязательно плохо

Чтобы сделать это видео, специалисты британской исследовательской организации Future Advocacy попросили актера озвучить политиков и при помощи искуственного интеллекта соединили оригинальные видео с фейками.

Как и зачем они это делают - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 15 ноября 2019
Go to next video: Диагноз по фото: нейросеть распознает генетические болезни