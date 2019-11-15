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Видео
Как делают дипфейки: 5 шагов
Ярые политические противники Борис Джонсон и Джереми Корбин поддерживают друга.
Выглядит очень убедительно, но это фейк. Дипфейков все больше. Это необязательно плохо
Чтобы сделать это видео, специалисты британской исследовательской организации Future Advocacy попросили актера озвучить политиков и при помощи искуственного интеллекта соединили оригинальные видео с фейками.
Как и зачем они это делают - в видео Русской службы Би-би-си.
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15 ноября 2019
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