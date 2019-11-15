Полет сквозь пещеру на реактивных крыльях. Французы показали уникальное шоу в Китае
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Полет сквозь пещеру на реактивных крыльях. Французы показали уникальное шоу в Китае

Французы Винсент Филипп Реффе и Фредерик Ив Фуген на реактивных крыльях пролетели сквозь пещеру Тяньмэнь. Это самая высокая естественная горная пещера в мире.

Ее высота - 131 метр, а ширина и глубина около 60 метров.

Реактивные двигатели, прикрепленные к костюму из углеродного волокна, могут разгоняться до 385 км/ч.

Размах крыльев вингсьюта составляет два метра.

  • 15 ноября 2019
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