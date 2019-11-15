Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Полет сквозь пещеру на реактивных крыльях. Французы показали уникальное шоу в Китае
Французы Винсент Филипп Реффе и Фредерик Ив Фуген на реактивных крыльях пролетели сквозь пещеру Тяньмэнь. Это самая высокая естественная горная пещера в мире.
Ее высота - 131 метр, а ширина и глубина около 60 метров.
Реактивные двигатели, прикрепленные к костюму из углеродного волокна, могут разгоняться до 385 км/ч.
Размах крыльев вингсьюта составляет два метра.
-
15 ноября 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне