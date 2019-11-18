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Лена, Путин и Медведев: как принималось решение о строительстве моста в Якутии
18 ноября стало известно, что Владимир Путин фактических одобрил проект строительства моста через реку Лена в Якутии. О его необходимости заявлял еще Дмитрий Медведев, когда занимал пост президента России.
Русская служба Би-би-си решила вспомнить, как принималось решение о строительстве моста.
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18 ноября 2019
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