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За что можно полюбить и возненавидеть новую игру Death Stranding
Спустя три года ожиданий вышла игра от легендарного японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding.
В игре вам придется бороться с нефтяными призраками, регулярно ходить в туалет, отвозить посылки и даже убаюкивать младенца.
Чтобы разобраться, насколько игра получилась интересной или скучной, в чем ее достоинства и недостатки, Русская служба Би-би-си попросила сыграть в нее своих сотрудников.
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23 ноября 2019
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