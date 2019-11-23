За что можно влюбиться и возненавидеть новую игру Death Stranding
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За что можно полюбить и возненавидеть новую игру Death Stranding

Спустя три года ожиданий вышла игра от легендарного японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding.

В игре вам придется бороться с нефтяными призраками, регулярно ходить в туалет, отвозить посылки и даже убаюкивать младенца.

Чтобы разобраться, насколько игра получилась интересной или скучной, в чем ее достоинства и недостатки, Русская служба Би-би-си попросила сыграть в нее своих сотрудников.

  • 23 ноября 2019
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