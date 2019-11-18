Столкновения в Гонконге. Как полиция пыталась штурмом взять университет
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Столкновения в Гонконге. Как полиция пыталась штурмом взять университет

Одни из самых ожесточенных столкновений за все время протестов произошли в Гонконге. Протестующие забаррикадировались внутри здания политехнического университета. Полиция попыталась его штурмовать. В ответ в полицейских полетели бутылки с зажигательной смесью и стрелы.

Ректор университета Тэн Цзиньгуан утром выступил с заявлением, где призвал протестующих мирно покинуть здание, пообещав, что полиция не будет применять против них силу.

Несмотря на это, полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.

Протестующие в Гонконге с начала лета требуют приостановить законопроект об экстрадиции, по которому власти могут задерживать местных жителей и выдавать их в Китай.

  • 18 ноября 2019
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