Столкновения в Гонконге. Как полиция пыталась штурмом взять университет
Одни из самых ожесточенных столкновений за все время протестов произошли в Гонконге. Протестующие забаррикадировались внутри здания политехнического университета. Полиция попыталась его штурмовать. В ответ в полицейских полетели бутылки с зажигательной смесью и стрелы.
Ректор университета Тэн Цзиньгуан утром выступил с заявлением, где призвал протестующих мирно покинуть здание, пообещав, что полиция не будет применять против них силу.
Несмотря на это, полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.
Протестующие в Гонконге с начала лета требуют приостановить законопроект об экстрадиции, по которому власти могут задерживать местных жителей и выдавать их в Китай.
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18 ноября 2019
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