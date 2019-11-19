Сидней и его пригороды охватили пожары
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Сидней в дыму. Лесные пожары в Австралии не прекращаются

В Сиднее почти невозможно дышать - из-за лесных пожаров столицу Австралии заволокло густым дымом. В штате Новый Южный Уэльс власти ввели чрезвычайное положение.

В результате лесных пожаров погибли по меньшей мере шесть человек.

Огонь уничтожил тысячи гектаров леса, в том числе крупное место обитания коал - множество животных могли погибнуть.

  • 19 ноября 2019
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