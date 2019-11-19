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Сидней в дыму. Лесные пожары в Австралии не прекращаются
В Сиднее почти невозможно дышать - из-за лесных пожаров столицу Австралии заволокло густым дымом. В штате Новый Южный Уэльс власти ввели чрезвычайное положение.
В результате лесных пожаров погибли по меньшей мере шесть человек.
Огонь уничтожил тысячи гектаров леса, в том числе крупное место обитания коал - множество животных могли погибнуть.
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19 ноября 2019
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