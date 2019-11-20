Насколько "Яндекс" должен зависеть от власти? Бизнесмены и политики уходят от ответа

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Недавно "Яндекс" объявил об изменении структуры собственности и обсудил этот план с властями. Они опасались, что компания может оказаться в руках иностранцев. Некоторые эксперты называют этот проект компромиссом между государством и бизнесом.

Русская служба Би-би-си посетила одиннадцатый инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" и спросила у бизнесменов и политиков, что они думают о ситуации с "Яндексом" и насколько сильно экономика должна зависеть от государства. Ответы участников форума - в видео Русской службы Би-би-си.