Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Зеркальный ответ": Россия и Литва обменялись шпионами | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 15 ноября:
- Обмен шпионами между Литвой и Россией. В списке - норвежец Фруде Берг
- Грозит ли Трампу импичмент: на слушаниях выступила бывший посол США в Украине
- Куда пропали сотни миллионов биткоинов русскоязычной криптобиржи - расследование Би-би-си
- Олег Сенцов о пытках, свободе и творчестве
- 19 часов 19 минут. Самый длинный беспосадочный полет
-
15 ноября 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне