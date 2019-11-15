"Зеркальный ответ": Россия и Литва обменялись шпионами | ТВ новости
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"Зеркальный ответ": Россия и Литва обменялись шпионами | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 15 ноября:

  • Обмен шпионами между Литвой и Россией. В списке - норвежец Фруде Берг
  • Грозит ли Трампу импичмент: на слушаниях выступила бывший посол США в Украине
  • Куда пропали сотни миллионов биткоинов русскоязычной криптобиржи - расследование Би-би-си
  • Олег Сенцов о пытках, свободе и творчестве
  • 19 часов 19 минут. Самый длинный беспосадочный полет
  • 15 ноября 2019
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