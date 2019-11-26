Как дополненная реальность борется с мусором
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Дополненная реальность против мусора. Как это работает?

В Германии на мусороперерабатывающем заводе проводят испытания новой технологии.

На упаковку наносится невидимый глазу баркод, который помогает эффективнее сортировать мусор для переработки.

  • 26 ноября 2019
Go to next video: Вы бы смогли сортировать мусор в 7 разных пакетов? В Швеции могут!