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Видео
Протесты в Грузии. Видео
Сторонники оппозиции в Грузии заблокировали парламент, трубуя досрочных выборов.
Полиция попыталась оттеснить протестующих по Проспекту Руставели, но люди до сих пор остаются возле парламента, митинг продолжается.
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18 ноября 2019
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