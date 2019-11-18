Протесты в Грузии. Видео
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Протесты в Грузии. Видео

Сторонники оппозиции в Грузии заблокировали парламент, трубуя досрочных выборов.

Полиция попыталась оттеснить протестующих по Проспекту Руставели, но люди до сих пор остаются возле парламента, митинг продолжается.

  • 18 ноября 2019
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