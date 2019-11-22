Как не потерять чувство юмора на шестичасовом допросе
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Как не потерять чувство юмора на шестичасовом допросе

В среду комитет по разведке больше шести часов расспрашивал ключевого свидетеля процедуры импичмента президента Трампа, посла США в ЕС Гордона Сондленда.

Несмотря на продолжительность допроса и серьезность вопросов, Сондленд не терял чувство юмора.

  • 22 ноября 2019
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