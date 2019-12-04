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Черное море, пляжи, мусор. Как спасти самое грязное море в Европе?
Десятилетиями Черное море служило сточной канавой для промышленных и сельскохозяйственных отходов всей юго-восточной Европы.
Ситуация была настолько плачевной, что ученые считали большие участки моря мертвыми.
Некоторые пляжи этим летом объявляли опасными для купания, но отдыхающих это не отпугивало.
Джона Фишер, корреспондент Би-би-си, проехал по всему региону, пытаясь выяснить что загрязняет Черное море и есть ли у него шанс на спасение.
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4 декабря 2019
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