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В Новой Зеландии проснулся вулкан. Видео
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана Уайт-Айленд, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек. Несколько десятков числятся пропавшими без вести.
Вулкан располагается на частном острове, на который открыт доступ туристам. На острове и вокруг в море в момент извержения Уайт-Айленда находилось около 100 человек. А за несколько минут до начала извержения были замечены туристы, прогуливающиеся по краю кратера.
Полиция говорит, что десятки людей удалось спасти, но предупреждает, что условия препятствуют проведению операции.
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9 декабря 2019
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