Извержение вулкана в Новой Зеландии
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В Новой Зеландии проснулся вулкан. Видео

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана Уайт-Айленд, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек. Несколько десятков числятся пропавшими без вести.

Вулкан располагается на частном острове, на который открыт доступ туристам. На острове и вокруг в море в момент извержения Уайт-Айленда находилось около 100 человек. А за несколько минут до начала извержения были замечены туристы, прогуливающиеся по краю кратера.

Полиция говорит, что десятки людей удалось спасти, но предупреждает, что условия препятствуют проведению операции.

  • 9 декабря 2019
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