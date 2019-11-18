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Разгон "майдана" в Тбилиси | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 15 ноября:
- Майдан в Тбилиси. Власти оттеснили протестующих от здания парламента. Участники акции считают себя обманутыми и добиваются досрочных выборов.
- Россия вернула Украине захваченные у Керченского пролива год назад корабли.
- Александр Лукашенко снова идет в президенты, называет себя патриотом и со скепсисом отзывается об интеграции с Россией.
- "Социальные сироты". Почему большинство детей в российских интернатах при живых родителях. Расследование Русской службы Би-би-си.
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18 ноября 2019
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