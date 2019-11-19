Импичмент Трампа: как отстранить президента США от власти
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Импичмент Трампа: как отстранить президента США от власти

Президенту США Дональду Трампу угрожает отстранение от власти путем импичмента - демократы обвиняют его в государственной измене.

В центре скандала - телефонный разговорлидеров США и Украины, в котором Трамп якобы попросил Владимира Зеленского об одолжении: открыть расследование против сына политического соперника Трампа Джо Байдена.

Что такое импичмент, как его объявить и велики ли шансы, что Трамп таким путем покинет Белый дом?

Объясняет корреспондент Русскойслужбы Би-би-си в Вашингтоне Кирилл Белянинов.

  • 19 ноября 2019
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