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Импичмент Трампа: как отстранить президента США от власти
Президенту США Дональду Трампу угрожает отстранение от власти путем импичмента - демократы обвиняют его в государственной измене.
В центре скандала - телефонный разговорлидеров США и Украины, в котором Трамп якобы попросил Владимира Зеленского об одолжении: открыть расследование против сына политического соперника Трампа Джо Байдена.
Что такое импичмент, как его объявить и велики ли шансы, что Трамп таким путем покинет Белый дом?
Объясняет корреспондент Русскойслужбы Би-би-си в Вашингтоне Кирилл Белянинов.
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19 ноября 2019
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