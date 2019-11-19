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Олег Сенцов о пытках, создании гражданской организации и Зеленском
Украинский режиссер Олег Сенцов был освобожден 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. В ноябре он приехал в Лондон, чтобы получить присужденную ему премию в области защиты прав человека имени Сергея Магнитского.
В интервью Би-би-си он рассказал о том, что продолжит борьбу за освобождение "сотни людей в российских тюрьмах и больше 200 в Донбассе, о которых мало кто знает", несмотря на то, что теперь это будет сложнее, так как, по его мнению, все интересовавшие СМИ заключенные уже на свободе.
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19 ноября 2019
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