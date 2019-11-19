Похороны Буковского. Кара-Мурза, Джемилев, Подрабинек о диссиденте

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Известный представитель советского диссидентского движения, правозащитник, писатель, публицист и общественный деятель Владимир Буковский умер 27 октября в больнице Кембриджа.

Ему было 76 лет. За годы своей борьбы с советской властью он пережил множество арестов и принудительное лечение в психиатрической больнице.

Он поселился в Великобритании в 1976 году, после того как его, отбывавшего срок в колонии, обменяли на лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана.

На похоронах в Лондоне присутствовали известные диссиденты и публицисты.

Репортаж Юри Вендика.