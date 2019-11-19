Домашнее насилие в России | ТВ- Новости
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Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 19 ноября:

  • Шведская прокуратура закрыла дело против Джулиана Ассанжа
  • Что минюст России ответил на запрос Европейского суда по правам человека о домашнем насилии
  • Владимира Буковского похоронили на лондонском кладбище в Хайгейте
  • Российско-британский бизнесмен Александр Темерко дал интервью Би-би-си
  • Китай заявил, что Гонконг не имеет права выносить решения по конституционным вопросам. В Гонконге продолжают протестовать
  • Реакция на признание США законности еврейских поселений на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан
  • 19 ноября 2019
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