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Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 19 ноября:
- Шведская прокуратура закрыла дело против Джулиана Ассанжа
- Что минюст России ответил на запрос Европейского суда по правам человека о домашнем насилии
- Владимира Буковского похоронили на лондонском кладбище в Хайгейте
- Российско-британский бизнесмен Александр Темерко дал интервью Би-би-си
- Китай заявил, что Гонконг не имеет права выносить решения по конституционным вопросам. В Гонконге продолжают протестовать
- Реакция на признание США законности еврейских поселений на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан
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19 ноября 2019
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