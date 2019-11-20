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Билли Айлиш и отец Константин: как выглядит православный комикс?
Выборгская епархия выпустила новый комикс, посвященный крещению. По сюжету священник отец Константин отвечает на вопросы старшеклассников о православии.
Среди учеников на страницах комикса изображена известная американская певица Билли Айлиш. Ее образ использовали для приобщения молодежи к церкви посредством массовой культуры, пояснил автор идеи.
Русская служба Би-би-си выяснила у священнослужителей, фанатов комиксов и петербуржцев - как они относятся к православным комиксам.
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20 ноября 2019
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