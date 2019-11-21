Боятся ли коты фильтров с кошачьими мордами? Мы проверили
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Боятся ли коты фильтров с кошачьими мордами?

Уже неделю в соцсетях обладатели котов со всего мира выкладывают видео со своими питомцами, которые их не узнают. Виной тому специальная маска в приложении для смартфонов.

Фильтры с кошачьими мордами на лице хозяев, кажется, пугают животных.

Русская служба Би-би-си решила проверить это на котах журналистов редакции, и оказалось, что русских котов не так уж просто испугать.

  • 21 ноября 2019
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