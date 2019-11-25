"До дна еще не дошли". Интервью с главой РУСАДА
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"До дна еще не дошли". Интервью с главой РУСАДА

Накануне решения ВАДА, которая может отстранить Россию от Олимпиады и чемпионата Европы, Би-би-си поговорила с главой Российской антидопинговой ассоциации Юрием Ганусом.

Он рассказал, кого винить за новый допинговый скандал, почему он ссорится с чиновниками, и зачем спортсмены продолжают принимать запрещенные препараты.

  • 25 ноября 2019
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