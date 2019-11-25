Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"До дна еще не дошли". Интервью с главой РУСАДА
Накануне решения ВАДА, которая может отстранить Россию от Олимпиады и чемпионата Европы, Би-би-си поговорила с главой Российской антидопинговой ассоциации Юрием Ганусом.
Он рассказал, кого винить за новый допинговый скандал, почему он ссорится с чиновниками, и зачем спортсмены продолжают принимать запрещенные препараты.
-
25 ноября 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне