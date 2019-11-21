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Будущее без полигонов. Как город победил мусор
20 лет назад в Словении весь мусор отправляли на свалку. Теперь в Любляне, где перерабатывают около 70% мусора, свалки закрываются.
В обозримом будущем жители словенской столицы планируют воплотить концепцию "ноль отходов" - не отправлять на свалку вообще ничего.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер съездил в Словению, чтобы узнать, как всего за 20 лет там свершилась настоящая "мусорная революция".
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21 ноября 2019
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