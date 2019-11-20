Как Финляндии удалось почти полностью побороть детскую смертность.

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Сегодня Всемирный день ребенка ООН, в России его многие знают как День Педиатра. Как развитым странам удается побороть детскую смертность рассказываем на примере ближайшего соседа России — Финляндии.

"Лучшие папы года": что делает финских отцов особенными?

Стране удалось за полвека снизить детскую смертность 33 человек на тысячу рожденных до 2,7.

Почему финская модель так эффективна - в видео Русской службы Би-би-си.