Как Финляндии удалось почти полностью побороть детскую смертность.
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Как Финляндии удалось почти полностью побороть детскую смертность.

Сегодня Всемирный день ребенка ООН, в России его многие знают как День Педиатра. Как развитым странам удается побороть детскую смертность рассказываем на примере ближайшего соседа России — Финляндии.

"Лучшие папы года": что делает финских отцов особенными?

Стране удалось за полвека снизить детскую смертность 33 человек на тысячу рожденных до 2,7.

Почему финская модель так эффективна - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 20 ноября 2019
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