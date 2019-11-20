Иран: «сотни убитых» во время протестов из-за повышения цен| Новости
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Иран: сотни убитых во время протестов из-за повышения цен | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 20 ноября:

  • Куда зовет Россия. Что сказал Путин на инвестфоруме
  • Конгресс США заслушивает показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа
  • Массовые протесты в Иране: сотни убитых и отключенный интернет
  • Чем закончатся протесты в Гонконге
  • Жозе Моуринью сменил Маурисио Почеттино на посту главного тренера лондонского Тоттенхэма
  • В России вышел православный комикс с героями, похожими на Райана Гослинга и Билли Айлиш
  • 20 ноября 2019
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