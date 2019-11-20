Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Иран: сотни убитых во время протестов из-за повышения цен | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 20 ноября:
- Куда зовет Россия. Что сказал Путин на инвестфоруме
- Конгресс США заслушивает показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа
- Массовые протесты в Иране: сотни убитых и отключенный интернет
- Чем закончатся протесты в Гонконге
- Жозе Моуринью сменил Маурисио Почеттино на посту главного тренера лондонского Тоттенхэма
- В России вышел православный комикс с героями, похожими на Райана Гослинга и Билли Айлиш
-
20 ноября 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне