Иран: сотни убитых во время протестов из-за повышения цен | ТВ-новости

Олег Сенцов о пытках, создании гражданской организации и Зеленском

Украинский режиссер Олег Сенцов был освобожден 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. В ноябре он приехал в Лондон, чтобы получить присужденную ему премию в области защиты прав человека имени Сергея Магнитского. В интервью Би-би-си он рассказал о том, что продолжит борьбу за освобождение "сотни людей в российских тюрьмах и больше 200 в Донбассе, о которых мало кто знает".