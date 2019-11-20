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"Мы у них цап-царап". Путин и другие на форуме "Россия зовет"
В Москве начал работу инвестиционный форум. С инвестициями в России проблемы: некоторые участники форума минувших лет - теперь в заключении.
На форуме побывал наш корреспондент Петр Козлов, который рассказал об увиденном там.
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20 ноября 2019
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