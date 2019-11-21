Россия и Украина спорят из-за возвращенных украинских кораблей| ТВ новости
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Россия и Украина спорят из-за возвращенных украинских кораблей| ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 21 ноября:

  • Шесть лет событиям Евромайдана
  • Интервью Людмилы Игнатенко - прототипа главной героини сериала "Чернобыль"
  • Латвия без российских каналов
  • Как жители Любляны победили мусор
  • 21 ноября 2019
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