Вагнеровцы и зверское убийство в Сирии | Новости
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Вагнеровцы и зверское убийство в Сирии | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 22 ноября:

  • Интервью с автором "Новой газеты", где рассказывается и показывается, как предположительно наемники "ЧВК Вагнера" убивают, расчленяют и сжигают жителя Сирии в провинции Хомс
  • Впервые в истории Израиля действующему премьер-министру предъявлены официальные обвинения в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием
  • Более двадцати человек погибли и тысячи получили ранения в ходе протестов в Чили
  • Презентация нового бронированного электрокара от Tesla: что-то пошло не так.
  • 22 ноября 2019
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