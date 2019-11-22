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Вагнеровцы и зверское убийство в Сирии | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 22 ноября:
- Интервью с автором "Новой газеты", где рассказывается и показывается, как предположительно наемники "ЧВК Вагнера" убивают, расчленяют и сжигают жителя Сирии в провинции Хомс
- Впервые в истории Израиля действующему премьер-министру предъявлены официальные обвинения в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием
- Более двадцати человек погибли и тысячи получили ранения в ходе протестов в Чили
- Презентация нового бронированного электрокара от Tesla: что-то пошло не так.
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22 ноября 2019
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