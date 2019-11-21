В Москве открыли МЦД. Видео пассажиров

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В Москве запустили Московские центральные диаметры.

Новые поезда "Иволга", которые ходят по МЦД, намного короче прежних и в них вмещается в два раза меньше людей. Однако интервал между поездами стал намного короче.

Новые транспортные пути будут тесно связаны с московским метро. С помощью карты "Тройка" можно будет бесплатно пересесть в одного вида транспорта на другой.

Правда, о том, что карту нужно обновить, власти сообщили только за день до открытия. Но и в день запуска МЦД валидаторы не работали.

Власти пообещали в ближайшее время привести все системы в порядок.

Что происходило на станциях в день открытия МЦД - в видео Русской службы Би-би-си.