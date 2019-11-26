Как перестать стыдиться "Единой России"? Отвечают члены партии
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Как перестать стыдиться "Единой России"? Отвечают члены партии

Рубрика "Политика.Козлов" на Русской службе Би-би-си возвращается с новыми вопросами к российской политике.

Корреспондент Петр Козлов посетил XIX съезд партии "Единая Россия" и выяснил, отчего члены партии пошли на выборы самовыдвиженцами, как власти стать ближе к народу и каких изменений хотят россияне.

  • 26 ноября 2019
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