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Как в Москве прошел фестиваль НочлежкаFest
Благотворительная организация "Ночлежка" провела концерт для сбора средств на новый приют для бездомных в столице. Московский филиал появился еще в 2018 году, но фонд столкнулся с серьезными трудностями при попытке открыть здесь свой первый приют.
Многие жители оказались против такого соседства.
Поддержать "Ночлежку" и послушать музыкантов, среди которых были рэпер Фэйс и Найк Борзов, пришло несколько тысяч человек. Организаторы говорят, что все деньги с продажи билетов будут направлены на открытие приюта.
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26 ноября 2019
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