Как в Москве прошел фестиваль НочлежкаFest

Как выжить бездомным на улице в -30

Самыми уязвимыми в условиях холодной зимы традиционно становятся люди, живущие по разным причинам на улице. Многим помогают государственные организации и волонтеры. Но не все соглашаются принять подобную помощь и предпочитают решать свои проблемы самостоятельно.