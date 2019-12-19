Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: рассказы очевидцев
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Стрельба у здания ФСБ на Лубянке: рассказы очевидцев

В центре Москвы у на Лубянке произошла стрельба. Спецслужбы назвали произошедшее терактом. В результате нападения погиб один сотрудник ФСБ, еще как минимум двое получили ранения.

В это время Владимир Путин был на концерте в Кремле, посвященном Дню работника госбезопасности. Ему доложили о происходящем, но концерт не прервали.

  • 19 декабря 2019
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