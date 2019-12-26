Главные протесты России в 2019
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Пять самых масштабных протестов России в 2019 году

В 2019 году в России прошло 1443 акций протестов, это рекордный показатель за последние несколько лет. Пять поводов, которые вызвали самые крупные протесты, — в видео Русской службы Би-би-си.

В Кремле протесты этого года назвали "обычным фоном". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, общественная реакция на те или иные события "всегда присутствовала".

  • 26 декабря 2019
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