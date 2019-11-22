Настоящая Людмила Игнатенко из "Чернобыля": первое интервью после выхода сериала
Мини-сериал HBO о Чернобыльской катастрофе стал самым рейтинговым сериалом по версии пользователей сайта IMDB.
Однако популярность сериала обернулась проблемами для прототипа одной из его главных героинь - Людмилы Игнатенко, жены пожарного Василия, который одним из первых приехал на место аварии и получил смертельную дозу радиации.
Людмила рассказывает, что летом 2019 переехала из Киева в украинскую глубинку, спасаясь от пристального внимания журналистов.
Василий из "Чернобыля". Мать погибшего пожарного Игнатенко о своем сыне
Впервые после выхода сериала Людмила согласилась дать интевью. Ольга Мальчевская, корреспондент Русской службы Би-би-си, узнала о том, как выход сериала "Чернобыль" изменил жизнь настоящей Людмилы Игнатенко.
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22 ноября 2019