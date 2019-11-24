Как Чарльз Дарвин пришел к теории эволюции
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Как Чарльз Дарвин пришел к теории эволюции

160 лет со дня публикации книги Чарльза Дарвина "Происхождение видов путём естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь". Эта теория стала революционной и навсегда изменила науку.

Что вдохновило Дарвина, сколько лет он потратил на работу над теорией и были ли у него соперники - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 24 ноября 2019
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