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Видео
Как Чарльз Дарвин пришел к теории эволюции
160 лет со дня публикации книги Чарльза Дарвина "Происхождение видов путём естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь". Эта теория стала революционной и навсегда изменила науку.
Что вдохновило Дарвина, сколько лет он потратил на работу над теорией и были ли у него соперники - в видео Русской службы Би-би-си.
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24 ноября 2019
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