Илон Маск сказал, что стекло новой Tesla не бьется. Зря
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Илон Маск сказал, что стекло нового пикапа Tesla Cybertruck не бьется. Зря

Гендиректор Tesla признался, что "есть над чем поработать" на презентации нового пикапа компании Cybertruck, снабженного "небьющимся" стеклом.

Когда ведущий дизайнер компании попытался доказать надежность бронестекол, не все пошло по плану.

Твит с лайвстримом презентации Tesla, похоже, удалили.

Видео Tesla.

  • 22 ноября 2019
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