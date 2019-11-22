Илон Маск сказал, что стекло новой Tesla не бьется. Зря

Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Илон Маск сказал, что стекло нового пикапа Tesla Cybertruck не бьется. Зря
Гендиректор Tesla признался, что "есть над чем поработать" на презентации нового пикапа компании Cybertruck, снабженного "небьющимся" стеклом.
Когда ведущий дизайнер компании попытался доказать надежность бронестекол, не все пошло по плану.
Твит с лайвстримом презентации Tesla, похоже, удалили.
Видео Tesla.
-
22 ноября 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне