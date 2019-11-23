Подкаст “Что это было”. Как сын британской королевы оказался в центре секс-скандала
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Подкаст “Что это было”. Как сын британской королевы оказался в центре секс-скандала

Королевская семья снова оказалась в центре скандала. Принц Эндрю попытался объяснить дружбу с причастным к сутенерству финансистом и убедить аудиторию Би-би-си в том, что у него не было секса с 17-летней девушкой. Вышло не очень. Почему интервью наделало столько шума - разбирается корреспондент Би-би-си Юри Вендик.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

  • 23 ноября 2019
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