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Видео
"Надо тебя на кол посадить". Интервью с геем из нашумевшего интернет-проекта в России
СКР возбудил уголовное дело из-за видеоролика, цель которого, по словам его создателей, была в воспитании у детей терпимости к представителям сексуальных меньшинств.
Продюсер проекта уже покинула Россию, опасаясь за свою жизнь и свободу, его главный герой скрывается, а к маме одного из детей, участвовавших в съемке, приходили следователи.
Корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд поговорила со всеми участниками истории.
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22 ноября 2019
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