"Надо тебя на кол посадить". Интервью с геем из нашумевшего интернет-проекта в России
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"Надо тебя на кол посадить". Интервью с геем из нашумевшего интернет-проекта в России

СКР возбудил уголовное дело из-за видеоролика, цель которого, по словам его создателей, была в воспитании у детей терпимости к представителям сексуальных меньшинств.

Продюсер проекта уже покинула Россию, опасаясь за свою жизнь и свободу, его главный герой скрывается, а к маме одного из детей, участвовавших в съемке, приходили следователи.

Корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд поговорила со всеми участниками истории.

  • 22 ноября 2019
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