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Отставка правительства и досрочные выборы. Протесты в Тбилиси | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 25 ноября:
- В Тбилиси протестующие блокируют парламент
- Массовый пикет в Москве против домашнего насилия
- Поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду в Токио: интервью главы РУСАДА
- Как стать ближе к людям. Отвечают единороссы
- Победа оппозиции на выборах в Гонконге
- 20 лет на написание "Происхождение видов": что мы знаем о Чарльзе Дарвине
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25 ноября 2019
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