Отставка правительства и досрочные выборы. Протесты в Тбилиси | ТВ-новости

"Надо тебя на кол посадить". Интервью с геем из нашумевшего интернет-проекта в России

"Надо тебя на кол посадить". Би-би-си пообщалась с героем видеоролика, в котором дети задают вопросы гомосексуалу, мамой одного из юных участников шоу и продюсером программы.