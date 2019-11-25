Отставка правительства и досрочные выборы. Протесты в Тбилиси | ТВ-новости
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Отставка правительства и досрочные выборы. Протесты в Тбилиси | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 25 ноября:

  • В Тбилиси протестующие блокируют парламент
  • Массовый пикет в Москве против домашнего насилия
  • Поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду в Токио: интервью главы РУСАДА
  • Как стать ближе к людям. Отвечают единороссы
  • Победа оппозиции на выборах в Гонконге
  • 20 лет на написание "Происхождение видов": что мы знаем о Чарльзе Дарвине
  • 25 ноября 2019
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