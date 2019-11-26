Подкаст "Что это было". Как мы расследовали убийство следователя Шишкиной
Новый спецвыпуск подкаста “Что это было” - это документальный детектив. В Подмосковье убита следователь МВД Евгения Шишкина. Почему она стала жертвой нападения? Кто за ним стоит? Где искать заказчика? Корреспонденты Би-би-си Светлана Рейтер и Андрей Сошников рассказывают Виктору Нехезину о результатах журналистского расследования, над которым они работали целый год.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
В этом спецвыпуске подкаста "Что это было" использованы фрагменты программ телеканалов "Первый канал", "Россия-24", "360" и "Москва 24".
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26 ноября 2019
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