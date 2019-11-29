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Шапочки из фольги? Что на голове у японских депутатов
Депутаты японского парламента отработали свои действия в случае землетрясения. Они провели заседание в специальных пластиковых шлемах, напоминающих самурайские.
Парламентарии тренировались быстро доставать и надевать их. Первым шлем надел спикер Тадамори Осима. Его примеру последовали остальные.
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29 ноября 2019
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