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Видео
Свинья преследует греческого репортера. Видео
Лазос Мантикос должен был выйти в эфир и рассказать о наводнении в греческом селе Кинете для утренней программы на телеканале Antenna TV. Но большая свинья не дала ему вести репортаж. Лазосу так и не удалось рассказать о наводнении, а ведущие в студии посоветовали ему поработать над его отношениями с животным.
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27 ноября 2019
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