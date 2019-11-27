Свинья преследует греческого репортера. Видео
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Свинья преследует греческого репортера. Видео

Лазос Мантикос должен был выйти в эфир и рассказать о наводнении в греческом селе Кинете для утренней программы на телеканале Antenna TV. Но большая свинья не дала ему вести репортаж. Лазосу так и не удалось рассказать о наводнении, а ведущие в студии посоветовали ему поработать над его отношениями с животным.

  • 27 ноября 2019
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