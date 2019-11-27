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Видео
Британские политики агитируют избирателей. Получается не очень
В декабре 2019 в Британии пройдут выборы, от результатов которых будет зависеть будущее Брексита.
В рамках предвыборных кампаний политики всех уровней ездят по стране, встречаются с избирателями и обходят дома граждан, пытясь убедить их голосовать за кандидатов от их партий.
Все это широко освещается в СМИ, и по старой британской традиции местные жители рады высказать политикам все, что о них думают.
Видео Юлии Джэймс
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27 ноября 2019
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