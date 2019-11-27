Британские политики агитируют избирателей. Получается не очень
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Британские политики агитируют избирателей. Получается не очень

В декабре 2019 в Британии пройдут выборы, от результатов которых будет зависеть будущее Брексита.

В рамках предвыборных кампаний политики всех уровней ездят по стране, встречаются с избирателями и обходят дома граждан, пытясь убедить их голосовать за кандидатов от их партий.

Все это широко освещается в СМИ, и по старой британской традиции местные жители рады высказать политикам все, что о них думают.

Видео Юлии Джэймс

  • 27 ноября 2019
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